Широков подписал контракт с «Автомобилистом»

Олимпийский чемпион-2018 и двукратный чемпион мира Сергей Широков продолжит карьеру в «Автомобилисте», информирует официальный сайт клуба.

Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ Денис Бушковский / Матч ТВ

Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на два сезона.Предыдущим клубом в карьере хоккеиста был московский «Спартак», за который он выступал два последних сезона. Сегодня, 11 мая, «красно-белые» сообщили об уходе хоккеиста.

В минувшем сезоне Широков провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф в его активе 2 (1+1) очка в 5 играх.