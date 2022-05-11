Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
56 минут назад

В правительстве Латвии историю не чтут, они нашли врага в лице России, заявил Борис Майоров

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров считает, что правительство Латвии забыло историю своей страны.

Борис Майоров прокомментировал творящиеся в Латвии "кощунства"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— В Риге проявили кощунство, когда трактором сгребли цветы, возложенные к памятнику (советским воинам-освободителям) 9 мая, — сказал Майоров «Матч ТВ». — Это была демонстративная акция со стороны правительства Латвии, которое стремится не отстать от остальной Европы, пытаясь как-то навредить России. Но меня очень порадовали сегодняшние новости о том, что люди в Риге вновь возложили к памятнику освободителям свежие цветы, не согласившись с решением своего правительства.

— Почему именно в Риге такой негатив по отношению к празднику 9 мая?

— Здесь надо знать историю. В Прибалтике последние «лесные братья» были окончательно ликвидированы только в 1956 году, через 11 лет после окончания Великой Отечественной войны. А до этого они вели боевые действия. Видимо, эти корни в Латвии до сих пор живы. Плюс после развала СССР появилось новое поколение, воспитанное не на советских идеях. Историю они не чтут, она им не интересна. А вот врага в лице России они себе нашли. Причем уже давно. Но хорошо, что в той же Риге оказалось немало людей, которые с этим не согласны. Тех, кто помнит, кто освобождал Европу от фашизма.

Хоккей,Борис Майоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители