Борис Майоров прокомментировал творящиеся в Латвии "кощунства"

— Здесь надо знать историю. В Прибалтике последние «лесные братья» были окончательно ликвидированы только в 1956 году, через 11 лет после окончания Великой Отечественной войны. А до этого они вели боевые действия. Видимо, эти корни в Латвии до сих пор живы. Плюс после развала СССР появилось новое поколение, воспитанное не на советских идеях. Историю они не чтут, она им не интересна. А вот врага в лице России они себе нашли. Причем уже давно. Но хорошо, что в той же Риге оказалось немало людей, которые с этим не согласны. Тех, кто помнит, кто освобождал Европу от фашизма.