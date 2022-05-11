Клюшкой по лицу: судьи проигнорировали грубую атаку на российского хоккеиста

Российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова дважды грубо атаковали в матче с «Сент-Луис Блюз», но судья не усмотрел в эпизодах нарушения правил. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В первом эпизоде канадский нападающий Брэйден Шенн налетел на Капризова в непосредственной близости от борта, подпрыгнув при этом на обеих ногах. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В другом эпизоде нападающий Роберт Томас попал россиянину клюшкой по лицу, столкнувшись с ним у борта.

В обоих случаях арбитр не заметил нарушения правил и промолчал.