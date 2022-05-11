Клюшкой по лицу: судьи проигнорировали грубую атаку на российского хоккеиста

Российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова дважды грубо атаковали в матче с «Сент-Луис Блюз», но судья не усмотрел в эпизодах нарушения правил. Об этом сообщает «Чемпионат».
В первом эпизоде канадский нападающий Брэйден Шенн налетел на Капризова в непосредственной близости от борта, подпрыгнув при этом на обеих ногах. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В другом эпизоде нападающий Роберт Томас попал россиянину клюшкой по лицу, столкнувшись с ним у борта.
В обоих случаях арбитр не заметил нарушения правил и промолчал.
Пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» завершился победой соперников Капризова со счетом 2:5, 2:3. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы. Кирилл Капризов оформил дубль и вошел в тройку лучших игроков матча. «Сент-Луис» ведет в серии со сетом 3:2.