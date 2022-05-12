Овечкин повторил рекорд «Вашингтона» по ассистам в плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом защитника Джастина Шульца в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:5).

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Таким образом, россиянин отдал ассист во всех пяти играх со старта плей-офф, повторив рекорд франшизы. Единственный раз это удалось сделать защитнику Скотту Стивенсу в 1984-м.

Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Овечкина 6 (1+5) очков после пяти сыгранных матчей.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.