Прямо в голову: Малкин нанес точный удар

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» клюшкой ударил в голову игрока «Рейнджерс» Кевина Руни. Месяц назад Евгения дисквалифицировали на четыре матча за похожий фол.

Фото: арр арр

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