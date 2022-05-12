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1 час назад

Малкин клюшкой ударил Кевина Руни в голову

Чемпионат.com

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» клюшкой ударил в голову игрока «Рейнджерс» Кевина Руни. Месяц назад Евгения дисквалифицировали на четыре матча за похожий фол.

Прямо в голову: Малкин нанес точный удар
Фото: аррарр

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3. 35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 33 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «0».

Хоккей,Евгений Малкин,
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