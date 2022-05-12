Нельзя сбрасывать со счетов шведов

Отстранение сборной России даёт шанс середнякам и аутсайдерам.

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13 мая в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею - 2022. Сборную России отстранили от турнира, но посмотреть тут всё равно будет на что. Сможет ли сборная Канады защитить титул? Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

ЧМ-2022 по хоккею: сроки и место проведения

По традиции чемпионат мира по хоккею проходит в мае и растягивается примерно на две недели. Так будет и на этот раз. С 13 по 29 мая 16 сборных в Хельсинки и Тампере будут определять сильнейшего. По привычке хочется сказать «16 лучших сборных мира», но это окажется неправдой. Ведь сборную России отстранили. Как, впрочем, и Беларусь.

Формат остался неизменным, в прошлом году было то же самое. 16 команд делятся на две группы по восемь в каждой и играют друг против друга. Четыре лучшие сборные из каждого октета выходят в плей-офф, где формируют четвертьфинальные пары крест-накрест. Дальше - олимпийская система, по итогам которой выявляется победитель.

Структура проведения ЧМ по хоккею активно критикуется именно из-за затяжного группового этапа с минимальной интригой. Гранды никуда не торопятся и экономят силы, а потому проходных игр должно оказаться многовато. В прошлом году средний уровень участников был довольно близким, потому сюрпризов хватило. Теперь вместо сборных России и Беларуси сыграют Австрия и Франция. Разница в классе между фаворитами и всеми остальными стала гораздо ощутимее.

Действующий чемпион - сборная Канады. В 2021 году «кленовые листья» едва вышли из группы, после чего преобразились в плей-офф. Обыграли россиян в овертайме четвертьфинала, разобрались с США и дожали Финляндию в овертайме. Сделать ставку на победу канадцев на ЧМ-2022 предлагается с коэффициентом 3.60. Хотя главный фаворит турнира всё же не они.

Главные фавориты чемпионата мира по хоккею без сборной России

Состав у канадцев крепкий. Видных исполнителей из НХЛ хватает во всех линиях: второй бомбардир «Айлендерс» Барзал, отличные защитники Шабо и Сиверсон, едва не забросивший 30 шайб в сезоне Пьер-Люк Дюбуа. Проблема одна, но очень важная для большого турнира. Вратари. Крис Дриджер и Логан Томпсон - резервисты в клубах, не попавших в Кубок Стэнли. А Мэтт Томкинс бороздил низшие американские лиги, после чего переехал в Швецию.

Потому считать Канаду главным фаворитом в самом деле не стоит. Трудности на последнем рубеже наверняка проявятся. А кто же главный претендент? Финны. Во-первых, они будут играть в родных стенах. Переполненные трибуны, поддержка болельщиков. Во-вторых, на домашний турнир собрали сильный состав.

В-третьих, финны в последние годы очень хороши на международных соревнованиях. Золото и серебро на двух предыдущих чемпионатах мира, победа на Олимпиаде в Пекине. Юкка Ялонен возглавляет суоми с 2018 года, системный подход приносит свои плоды. Букмекер Winline даёт на победу Финляндии коэффициент 3.50.

Замыкает тройку сборная Чехии. В середине нулевых эта команда была грозной силой, однако в последнее время результаты сильно просели. Достаточно сказать, что чехи не попадали на подиум аж с 2012 года. Любая медаль станет для них однозначным успехом. А ставки на победу Чехии принимаются за 5.40.

Кто может всё испортить

Нельзя сбрасывать со счетов шведов. Скандинавы становились чемпионами мира в 2017 и 2018 годах. Затем наступил провал. Даже до полуфинала на двух предыдущих турнирах не забирались. В 2019 году проиграли финнам в 1/4 финала, в 2020 году ЧМ отменили из-за коронавируса. А вспоминать Латвию «тре крунур» точно не хочется. Там команда умудрилась не выйти из группы, потерпев четыре поражения в семи встречах. Winline оценивает золотые медали Швеции коэффициентом 5.80.

На последнем чемпионате мира бронза досталась США. Рассчитывать на повторение успеха звёздно-полосатым не приходится. На этот раз подбор исполнителей скромный, зайти далеко в плей-офф с таким составом можно только при большой доле везения. Ставки на победу американцев идут за 13.0.

Отсутствие сборной России резко увеличивает шансы середняков. Сборная Словакии взяла медали на Олимпиаде в Пекине, сборные Дании, Латвии и Казахстана небезосновательно рассчитывают как минимум пробиться в четвертьфинал. В каждой группе есть по два однозначных аутсайдера. Потому для выхода в плей-офф может хватить победы над одним из фаворитов. При условии, что с худшими командами очковых потерь не произойдёт.

По-настоящему громких сенсаций на чемпионате мира не происходило давно. Кто-то из фаворитов мог провалиться, однако аутсайдеры редко добирались до призовой тройки. За последние семь чемпионатов мира стоит выделить только серебро Швейцарии в 2018 году. «Крестоносцы» продолжают приближаться к элите, да и состав подобрался добротный. Неудивительно, что Winline даёт на золотые медали швейцарцев коэффициент 10.0. Даже шансы сборной США оценены скромнее!