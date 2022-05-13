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40 минут назад

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Торонто» в плей-офф НХЛ

Мир24иещё 8

«Тампа» одолела «Торонто» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поединок прошел в американском штате Флорида и закончился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Торонто» в плей-офф НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Шайбы в составе «молний» в основное время забросили Ондржей Палат (18), Энтони Чирелли (31), а также российский форвард Никита Кучеров (50). У гостей отличились Джон Таварес (дважды), а также Остон Мэттьюс (32). Победу Тампе на 79-й минуте встречи принес нападающий Брейден Пойнт (79). Российский вратарь «молний» Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33. Защитник Михаил Сергачев нанес два броска в створ ворот и провел четыре силовых приема. В активе форварда «Торонто» Ильи Михеева три броска в створ. В результате счет в серии до четырех побед стал равным – 3-3. Решающий матч состоится в Торонто 15 мая.

Напомним, накануне в другом матче плей-офф НХЛ «Флорида» одолела «Вашингтон», российский форвард столичной команды Александр Овечкин сделал голевой пас.

Хоккей,Энтони Чирелли,Михаил Сергачев,Джон Таварес,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,Илья Михеев,
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