Кучеров помог «Тампе» обыграть «Торонто» в плей-офф НХЛ

Шайбы в составе «молний» в основное время забросили Ондржей Палат (18), Энтони Чирелли (31), а также российский форвард Никита Кучеров (50). У гостей отличились Джон Таварес (дважды), а также Остон Мэттьюс (32). Победу Тампе на 79-й минуте встречи принес нападающий Брейден Пойнт (79). Российский вратарь «молний» Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33. Защитник Михаил Сергачев нанес два броска в створ ворот и провел четыре силовых приема. В активе форварда «Торонто» Ильи Михеева три броска в створ. В результате счет в серии до четырех побед стал равным – 3-3. Решающий матч состоится в Торонто 15 мая.