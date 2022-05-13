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31 минуту назад

Сушинский: от вас узнал, что стартует чемпионат мира по хоккею. Думал, что его уже нет

Чемпионат.com

Чемпион мира Максим Сушинский поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года по хоккею.

Чемпион мира высказался о предстоящем ЧМ по хоккею
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Честно говоря, я от вас узнал, что сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Я думал, что такого турнира уже нет (смеётся). Сам уровень, наверное, не понизится, но смысл для нас понижается. Какой смысл смотреть чемпионат мира, когда не за кого поболеть? Будут смотреть разве что профессионалы. Тренеры, скауты и другие заинтересованные люди», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира — 2022, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.

Хоккей,Павел Панышев,Максим Сушинский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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