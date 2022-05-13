Чемпион мира высказался о предстоящем ЧМ по хоккею

«Честно говоря, я от вас узнал, что сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Я думал, что такого турнира уже нет (смеётся). Сам уровень, наверное, не понизится, но смысл для нас понижается. Какой смысл смотреть чемпионат мира, когда не за кого поболеть? Будут смотреть разве что профессионалы. Тренеры, скауты и другие заинтересованные люди», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.