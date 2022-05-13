Пашков — о ЧМ-2022 по хоккею: без сборной России его смысл полностью пропадает

«Откровенно говоря, для меня интерес к хоккею – как к нашему, так и мировому – всегда был связан сперва со сборной СССР, а затем со сборной России. От того, что наша команда не выступает на нынешнем чемпионате мира, весь смысл турнира почти полностью пропадает. Интриги и спортивной борьбы, в которой регулярно участвовала наша команда, много лет диктовавшая моду в мировом хоккее, мы как таковой не увидим.