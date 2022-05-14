Защитник "Флориды" отправился в раздевалку после мощного силового приема Овечкина

На стадионе "Кэпитал ман Арена" в Вашингтоне проходит шестой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Кэпиталз" принимает "Флориду Пантерз". На момент публикации новости счет не открыт. Завершен второй период. В начале встречи капитан столичной команды Александр Овечкин снес защитника гостей Аарона Экбланда мощным силовым приемом. После этого канадский защитник отправился в раздевалку. Напомним, "Вашингтон" проигрывает "Флориде" в серии со счетом 3:2. В этом розыгрыше плей-офф Александр Овечкин набрал уже шесть очков (1+6). Наряду с Ти Джеем Оши он является лучшим бомбардиром команды в плей-офф. Евгений Кузнецов записал на свой счет две голевых передачи и столько же шайб. Ранее бывший генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Джордж Макфи рассказал, в 2004 году столичный клуб мог выбрать на драфте Евгения Малкина, а не Александра Овечкина.