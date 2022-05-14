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1 час назад

"Вашингтон" проиграл "Флориде" и вылетел из плей-офф НХЛ

Газета.Ruиещё 2

На стадионе "Кэпитал Уан-Арена" заварилась шестая встреча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой "Кэпиталз" принимали "Флориду Пантерз". Победу в матче одержали хоккеисты "Флориды" со счетом 4:3 (ОТ).

"Вашингтон" проиграл "Флориде" и вылетел из плей-офф НХЛ
Фото: TwitterTwitter

Счет в матче открыл нападающий "Кэпиталз" Ник Дауд.Форвард "Флориды" Райан Ломберг сумел уровнять цифры на табло. Никлас Бэкстрем вновь вывел "Вашингтон" вперед, но хоккеисты "Пантерз" Клод Жиру и Александр Барков вновь вернули своей команде преимущество.

Казалось, что результат матча уже предрешен, но за минуту до конца третьего периода Ти Джей Оши перевел встречу в овертайм. В дополнительное время победу "Флориде" принес нападающий Картер Верхаге.

Таким образом, "Флорида" выигрывает серию со счетом 4:2 и проходит во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Для "Вашингтона" этот сезон окончен.

Ранее Александр Овечкин снес защитника гостей Аарона Экбланда мощным силовым приемом. После этого канадский защитник отправился в раздевалку.

Хоккей,Клод Жиру,Александр Овечкин,Александр Барков,
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