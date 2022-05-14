Стали известны результаты первого тура ЧМ по хоккею

Сборные Швейцарии и Чехии стартовали с побед в первом туре группового турнира чемпионата мира по хоккею в Финляндии. Об этом пишет «Российская газета».

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В группе А на площадке встретились команды Италии и Швейцарии. У швейцарцев в первом периоде отличились Денис Малыгин, Кэлвин Тюркауф и Андрес Амбюль.

После перерыва Тюркауфу удалось оформить дубль. В третьем периоде итальянцы все же смогли забить две шайбы. Точными бросками отметились Даниэль Глира и Данте Ханнун.

В группе B игра была также очень напряженной. Чехи забили в ворота британцев пять шайб. На 28-й минуте первую забросил Матей Блюмел, затем удача улыбнулась Якубу Флеку, Иржи Черноху, Давиду Иржичеку. Пятую записал на свой счет также Блюмел, оказавшийся наиболее результативным игроком этой встречи.