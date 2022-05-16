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1 час назад

Жамнов получил удовлетворительную оценку за выступление сборной России на Олимпиаде

ТАССиещё 5

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и главный тренер женской национальной команды Евгений Бобарико получили по итогам тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) удовлетворительную оценку за выступление команд на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ФХР.

Жамнов получил оценку за выступление сборной РФ на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

Российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине, уступив в финале финнам со счетом 1:2. Женская сборная России уступила в четвертьфинале Олимпиады швейцаркам со счетом 2:4.

"Заседание тренерского штаба получилось плодотворным и полезным. Были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборной по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время Игр. Также обсуждались ошибки и недочеты, которые не позволили сборным выполнить задачу на турнир. Напомню, что перед мужской сборной стояла задача занять на Играх в Пекине первое место, перед женской - попасть в число медалистов", - приводит пресс-служба слова президента ФХР Владислава Третьяка.

"Оба тренера - и Жамнов, и Бобарико - получили за Олимпиаду оценки "удовлетворительно". Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе и кадровые решения, будут приняты Федерацией хоккея России позднее", - отметил Третьяк.

В работе тренерского совета ФХР приняло участие высшее руководство федерации в лице Третьяка, первого вице-президента федерации Романа Ротенберга, специального представителя ФХР по международным делам Павла Буре и почетного вице-президента, председателя совета Бориса Майорова. Также в состав совета вошли Игорь Тузик, Борис Михайлов, Валерий Брагин, Игорь Никитин, Сергей Зубов, Владимир Филатов.

Хоккей,Игорь Тузик,Алексей Жамнов,Борис Майоров,Владимир Филатов,Игорь Никитин,Роман Ротенберг,Сергей Зубов,Борис Михайлов,Павел Буре,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,Совет Федерации,
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