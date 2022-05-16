Жамнов получил оценку за выступление сборной РФ на Олимпиаде

"Заседание тренерского штаба получилось плодотворным и полезным. Были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборной по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время Игр. Также обсуждались ошибки и недочеты, которые не позволили сборным выполнить задачу на турнир. Напомню, что перед мужской сборной стояла задача занять на Играх в Пекине первое место, перед женской - попасть в число медалистов", - приводит пресс-служба слова президента ФХР Владислава Третьяка.