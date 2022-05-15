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1 час назад

Партнер IIHF подтвердил, что российский букмекер остается спонсором чемпионата мира

ТАСС

Компания "Инфронт", которая является маркетинговым партнером Международной федерации хоккея (IIHF), подтвердила, что российская букмекерская контора "Лига ставок" продолжает оставаться спонсором чемпионата мира. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал старший вице-президент компании Бруно Марти.

Букмекерская контора из РФ осталась спонсором чемпионата мира по хоккею
Фото: EPAEPA

"Я могу подтвердить, что "Лига ставок" является рекламным партнером чемпионата мира 2022 года на основании многолетнего соглашения. В этом году оно реализуется при помощи цифрового наложения. Это рекламное решение ориентировано только на российский рынок", - сказал Марти.

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Чемпионат мира стартовал в финских Хельсинки и Тампере 13 мая. В декабре 2020 года "Лига ставок" и "Инфронт" подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера турнира на ближайшие пять лет.

В конце февраля этого года решением IIHF сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в мировом первенстве 2022 года, их на турнире заменили команды Франции и Австрии. В конце апреля совет международной федерации отобрал у России право на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира в 2023 году.

На бортах арен в Финляндии при проведении нынешнего чемпионата мира реклама "Лиги ставок" отсутствует, при этом в телевизионной трансляции игр турнира на "Матч ТВ" логотип компании на них наложен.

"Хоккей должен оставаться вне политики"

В пресс-службе "Матч ТВ" заявили ТАСС, что различие в показе рекламы объясняется сигналом из Финляндии.

"Канал никакую дополнительную графику не накладывает поверх - вся реклама на бортах всегда накладывается в месте проведения чемпионата мира. Мы именно такой сигнал и получаем из Финляндии", - говорится в сообщении.

Марти также подтвердил, что изображение логотипа российской букмекерской компании можно увидеть только в эфире российского вещателя. "Иностранным букмекерским операторам не разрешается размещать рекламу на территории Финляндии", - сообщил он.

"Лига ставок", в свою очередь, отметила, что, являясь партнером Федерации хоккея России с 2017 года, она выступает за деполитизацию спорта и следование олимпийскому принципу "спорт вне политики".

"После того, как IIHF на фоне известных событий приняла решение отстранить сборные России и Белоруссии от международных соревнований и перенести главный хоккейный турнир 2023 года из Санкт-Петербурга, "Лига ставок" высказала международной федерации неодобрение подобных мер. Однако с учетом уважительного отношения руководства IIHF к российскому хоккею "Лига ставок" решила не разрывать контракт, который продолжает действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями. Весомым аргументом в пользу такого решения стало то, что матчи чемпионата мира, несмотря на отсутствие сборных России и Белоруссии, транслируются на федеральном канале "Матч ТВ", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"Конечно, очень странно наблюдать за проходящим в эти дни в Финляндии чемпионатом мира без сборной России, которая всегда рассматривается главным фаворитом подобных турниров. Однако мы уверены, что это временное явление и очень скоро наши хоккейные звезды смогут, как и прежде, представлять страну на крупнейших стартах под эгидой IIHF, даря праздник болельщикам по всему миру", - добавил собеседник агентства.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,Букмекерская контора "Лига Ставок",
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