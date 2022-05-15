Без России. Финский ЧМ близок к грандиозному фиаско

Турнир рискует стать худшим по посещаемости за последние 10 лет.

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Перед стартом чемпионата мира по хоккею – 2022 мы уже писали о том, что ажиотажного спроса на матчи в Финляндии не наблюдается. «Было много необязательных помех для международных продаж билетов. Во-первых, коронавирус, болельщики не знали, смогут ли они вообще добраться до места проведения ЧМ. Мы начали продажи 14 февраля, а потом наступило 24 февраля», — рассказывал генеральный секретарь турнира Хейкки Хиетанен.

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Финские СМИ отмечали, что на посещаемости скажется не только отсутствие на турнире российских болельщиков, но также и вероятное нежелание жителей других стран ехать в соседнюю с нашей страну. Теперь эти неутешительные прогнозы находят своё подтверждение.

Ilta Sanomat сообщал, что к старту турнира на матчи чемпионата мира продано около 350 тыс. билетов. Обычно около 15% зрителей приезжают из других стран, но на этом турнире эта цифра упала.

«Причина не вызывает удивления. Исключение России и, в некоторой степени, Беларуси повлияло на число туристов. Пандемия также в какой-то мере остаётся фактором», — заключало издание.

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Заполнить трибуны на чемпионате мира – это всегда непростая задача для организаторов, на это есть много объективных причин. Имеет значение ценовая политика – когда идёшь на хоккей один или в компании друзей, это ещё не так бьёт по кошельку, гораздо сложнее семьям с детьми. В этом случае поход на матч влетит в копеечку. Часть матчей проходит в рабочее время, да и интерес к играм разных сборных всегда будет сильно разниться. Максимальное внимание приковано к матчам хозяев турнира, обычно охотно идут и на другие топовые сборные, но на игру условных Италии с Францией очередь из желающих точно не выстроится.

Но даже с учётом всех этих факторов нынешнее мировое первенство проигрывает предыдущим. Если поднять статистику за последние 10 лет, пока что это худший ЧМ по посещаемости. Что интересно, тогда его тоже принимала Финляндия, совместно со Швецией. ЧМ-2021 стоит особняком – он проходил в Риге без зрителей, а последним мировым первенством до пандемии была Братислава-2019. И там с посещаемостью всё было в порядке даже на матчах без участия сборной Словакии. 10-тысячный стадион им. Ондрея Непелы стабильно собирал по 8-9 тыс. зрителей, а на матчи восьмитысячной «Стил-Арены» в Кошице в среднем приходило по 6 тыс. болельщиков. Ещё лучше справились чехи и белорусы, но в целом видно, что нигде посещаемость не опускалась ниже 60%.

На ЧМ-2022 только сборная Суоми собирает более или менее полные трибуны, но даже действующие олимпийские чемпионы недотягивают до аншлагов. Хиетанен видит проблему в том, что в будние дни финны играют в последнем слоте: «В выходные дни наши матчи начинаются в 16:20, эти игры могут посмотреть и дети. А вот начало в 20:20 – слишком позднее для маленьких зрителей. Несмотря на то что мы являемся принимающей стороной, расписание составляет ИИХФ».

Матчи других команд и вовсе катастрофически проседают, даже по меркам хоккейного ЧМ. Большие бреши на трибунах есть даже на матчах топовых сборных как в Хельсинки, так и в Тампере, что уж говорить о менее интересных встречах?

И это ещё финны в последний момент сменили стадион в Хельсинки. Даже восьмитысячный «Ледовый дворец» собирает меньше 50% зрителей (сегодня посмотреть на Италию с Канадой пришли чуть более 2616 человек). Если бы группа А играла на 13-тысячной «Хартвалл-Арене», цифры выглядели бы ещё более удручающе.

Именно болельщики создают неповторимую атмосферу праздника хоккея, а когда их ужасающе мало, становится совсем грустно. Организаторы чемпионата мира стараются исправить проблему как могут – ввели большие скидки на билеты. Например, на матч Чехии с Великобританией квитки продавались вполцены, и всё равно более половины мест (7169 из 13 300) остались свободными. Сегодня на главный матч дня – между Чехией и Швецией — билеты можно купить со скидкой в 30%, сообщает сайт Suomi Kiekko.