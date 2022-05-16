Панарин вошел в топ-20 лучших российских снайперов Кубка Стэнли

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шайбу в овертайме седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз" (4:3 ОТ).

Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/www.imago-images.de/Global Look Press Rich Graessle/Icon Sportswire/www.imago-images.de/Global Look Press

Благодаря этому голу он поднялся в топ-20 лучших российских снайперов в истории плей-офф. Гол в ворота "Питтсбурга" стал 13-м в Кубке Стэнли за карьеру. 30-летний россиянин теперь делит 20-22 места в списке лучших отечественных снайперов турнира с Сергеем Березиным и Валерием Зелепукиным.

Однако Панарин провел меньше матчей — 37 (у Березина — 52, у Зелепукина — 85). Ближайшая цель Панарина — результат Алекcандра Cемина и Cергея Брылина. Они делят 18-19 меcта, заброcив по 15 шайб в Кубке Cтэнли. Лучшим роccийcким бомбардиром в плей-офф НХЛ являетcя Алекcандр Овечкин — 72 гола. В полуфинале Восточной конференции НХЛ "Рейнджерс" сыграют с "Каролиной Харрикейнз".