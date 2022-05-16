Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Определились все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Нью-Йорк Рейнджерс" в седьмом матче серии одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" со счетом 4:3 (ОТ).

Фото: Winslow Townson/USA TODAY Sports/Reuters Winslow Townson/USA TODAY Sports/Reuters

В полуфинале Западной конференции НХЛ их соперниками станет "Каролина Харрикейнз", победившая "Бостон Брюинз". "Калгари Флэймз" оказался сильнее "Даллас Старз" в сердимой встрече серии со счетом 3:2 (ОТ) и во втором раунде сыграет с "Эдмонтона Ойлерз". "Тампе-Бэй Лайтнинг" во втором раунде предстоят встречи с "Флоридой Пантерз".

Напомним, "молнии" выбили "Торонто Мэйпл Лифз", а "Флорида" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз". Еще одна пара второго раунда плей-офф НХЛ - "Колорадо Эвеланш" – "Сент-Луис Блюз".