НХЛ запретит привозить Кубок Стэнли в Россию

Российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли к себе на родину в этом году. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источника.
"Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги", — сказал источник.
Напомним, завоевавший Кубок Стэнли хоккеист имеет право единолично пользоваться трофеем один день.
Ранее после завоевания главного трофея плей-офф Национальной хоккейной лиг (НХЛ) этим правом пользовались практически все российские игроки.
Два последних года в плей-офф побеждала "Тампа-Бэй Лайтнинг", в составе которой выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев. Также в прошлом сезоне за "молний" выступал Александр Волков, ныне представляющий СКА. До этого трофей в Россию привозили Евгений Малкин, Александр Овечкин и множество других хоккеистов. Ранее определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ.