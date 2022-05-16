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2 часа назад

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил о скором возвращении в Россию

Газета.Ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, подводя итоги сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что собирается прилететь в Россию. Его слова передает ESPN.

«В последние годы трудно загадывать наперед и что-то прогнозировать. Достаточно вспомнить тот сезон, который был прерван из-за коронавируса и потом доигрывался в «пузыре». Настало время отдохнуть, вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью. А потом начать подготовку к следующему сезону», — сказал Овечкин.

Столичный клуб уступил в серии «Флориде Пантерз» (2-4) и в четвертый раз подряд завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда.

В серии плей-офф 36-летний форвард принял участие в шести из семи матчей своей команды. Ему удалось один раз отличиться и шесть раз ассистировать партнерам.

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В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей,Видео,Александр Овечкин,
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