«В последние годы трудно загадывать наперед и что-то прогнозировать. Достаточно вспомнить тот сезон, который был прерван из-за коронавируса и потом доигрывался в «пузыре». Настало время отдохнуть, вернуться в Россию и наконец-то увидеть семью. А потом начать подготовку к следующему сезону», — сказал Овечкин.