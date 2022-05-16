Тарасова одним словом описала ЧМ по хоккею без России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2022 года. Как сообщает Sport24, специалист оценила турнир в финляндии словом «недохоккей».

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«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. ЧМ без сборной России — это недохоккей какой-то», — сказала Тарасова.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В тот же день Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой.