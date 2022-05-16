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2 часа назад

Тарасова одним словом описала ЧМ-2022 по хоккею без России

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2022 года. Как сообщает Sport24, специалист оценила турнир в финляндии словом «недохоккей».

Тарасова одним словом описала ЧМ по хоккею без России
Фото: ТАССТАСС

«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. ЧМ без сборной России — это недохоккей какой-то», — сказала Тарасова.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В тот же день Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой.

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Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, который проходит с 13 по 29 мая в Финляндии. На турнире россиян и белорусов заменили сборные Франции и Австрии. Кроме того, Россия была лишена права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Хоккей,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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