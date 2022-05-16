Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Председатель тренерского совета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Владимир Янко скончался в возрасте 73 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФХМР.
Причина смерти специалиста не сообщается. ФХМР выразила глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.
Янко является самым титулованным тренером в истории мирового хоккея с мячом. В качестве тренера он работал с московским "Динамо", архангельским "Водником", кемеровским "Кузбассом", казанским "Динамо", кировской "Родиной", ульяновской "Волгой", красноярским "Енисеем", сыктывкарским "Строителем" и финским "Вейтеря". Он 10 раз приводил свои команды к победе в чемпионате России, шесть раз - в Кубке России, четырежды - в Кубке мира и Кубке европейских чемпионов, дважды - в чемпионате СССР. Под его руководством сборная СССР два раза выиграла чемпионат мира, сборная России одержала четыре победы.
В качестве игрока московского "Динамо" он пять раз становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, в составе сборной СССР стал четырехкратным чемпионом мира.
Янко - единственный тренер, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды ("Енисей", "Водник", "Динамо" (Москва), "Динамо-Казань"). С ноября 2021 года Янко занимал должность спортивного директора казанского клуба "Ак Барс - Динамо". Также он являлся членом исполнительного комитета ФХМР.