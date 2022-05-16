Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Янко является самым титулованным тренером в истории мирового хоккея с мячом. В качестве тренера он работал с московским "Динамо", архангельским "Водником", кемеровским "Кузбассом", казанским "Динамо", кировской "Родиной", ульяновской "Волгой", красноярским "Енисеем", сыктывкарским "Строителем" и финским "Вейтеря". Он 10 раз приводил свои команды к победе в чемпионате России, шесть раз - в Кубке России, четырежды - в Кубке мира и Кубке европейских чемпионов, дважды - в чемпионате СССР. Под его руководством сборная СССР два раза выиграла чемпионат мира, сборная России одержала четыре победы.