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52 минуты назад

Сборная Канады крупно обыграла Словакию в третьем матче на чемпионате мира 2022 года

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Сборная Канады по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в рамках чемпионата мира — 2022 со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

Сборная Канады крупно обыграла Словакию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе канадской сборной отличились нападающие Пьер-Люк Дюбуа (дубль), Адам Лаури, Коул Силлинджер, а также Морган Гики. Единственный гол словаков забил форвард Самуэль Такач.

Сборная Канады занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после трёх встреч. В активе словацкой команды три балла после трёх проведённых матчей, занимая третье место.

В следующей встрече Канада сыграет с Казахстаном (19 мая, 20:20 мск), а Словакия встретится с командой Швейцарии (18 мая, 20:20 мск)

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/hockey/news-4696923-sbornaya-kanady-krupno-obygrala-slovakiyu-v-tretem-matche-na-chempionate-mira-2022-goda.html?utm_source=copypaste

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