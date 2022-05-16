Сборная Канады крупно обыграла Словакию

Сборная Канады по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в рамках чемпионата мира — 2022 со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

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В составе канадской сборной отличились нападающие Пьер-Люк Дюбуа (дубль), Адам Лаури, Коул Силлинджер, а также Морган Гики. Единственный гол словаков забил форвард Самуэль Такач.

Сборная Канады занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после трёх встреч. В активе словацкой команды три балла после трёх проведённых матчей, занимая третье место.

В следующей встрече Канада сыграет с Казахстаном (19 мая, 20:20 мск), а Словакия встретится с командой Швейцарии (18 мая, 20:20 мск)

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