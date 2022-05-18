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1 час назад

Гол и передача Кучерова позволили "Тампе" повести в серии с "Флоридой" в плей-офф НХЛ

Газета.Ruиещё 3

На стадионе "Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в Санрайзе (США) прошел первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Флорида Пантерз" принимала "Тампу-Бэй Лайтнинг".

Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой»
Фото: Paul Sancya/APPaul Sancya/AP

Встреча завершилась победой гостей льда со счетом 4:1. Счет в матче был открыт в первом периоде нападающим "Флориды" Энтони Дюклером. Во второй двадцатиминутке игрокам "Тампы" удалось восстановить равенство на табло усилиями Кори Перри, забросившего шайбу с передачи российского форварда Никиты Кучерова. В заключительном периоде за "Лайтнинг" по шайбе на свой счет записали Пьер-Эдуар Белльмар, Никита Кучеров и Росс Колтон. Таким образом, 28-летний российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) результативных очков в нынешнем плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 53 секунды и отметился одной голевой передачей.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 32 сейва из 36. "Тампа" повела в серии со счетом 1:0. Следующая встреча между командами состоится в ночь на 20 мая. Начало запланировано на 2:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Вадим Жеренко подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Сент-Луис Блюз".

Хоккей,Михаил Сергачев,Кори Перри,Пьер-эдуар Белльмар,Никита Кучеров,Сергей Бобровский,Андрей Василевский,
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