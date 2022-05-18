Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

Встреча завершилась победой гостей льда со счетом 4:1. Счет в матче был открыт в первом периоде нападающим "Флориды" Энтони Дюклером. Во второй двадцатиминутке игрокам "Тампы" удалось восстановить равенство на табло усилиями Кори Перри, забросившего шайбу с передачи российского форварда Никиты Кучерова. В заключительном периоде за "Лайтнинг" по шайбе на свой счет записали Пьер-Эдуар Белльмар, Никита Кучеров и Росс Колтон. Таким образом, 28-летний российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) результативных очков в нынешнем плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 53 секунды и отметился одной голевой передачей.