Гол и ассист Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

На стадионе "Эф-Эл-Эй Лайв-Арена" в Санрайзе (США) прошел первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Флорида Пантерз" принимала "Тампу-Бэй Лайтнинг".
Встреча завершилась победой гостей льда со счетом 4:1. Счет в матче был открыт в первом периоде нападающим "Флориды" Энтони Дюклером. Во второй двадцатиминутке игрокам "Тампы" удалось восстановить равенство на табло усилиями Кори Перри, забросившего шайбу с передачи российского форварда Никиты Кучерова. В заключительном периоде за "Лайтнинг" по шайбе на свой счет записали Пьер-Эдуар Белльмар, Никита Кучеров и Росс Колтон. Таким образом, 28-летний российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) результативных очков в нынешнем плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 53 секунды и отметился одной голевой передачей.
Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 32 сейва из 36. "Тампа" повела в серии со счетом 1:0. Следующая встреча между командами состоится в ночь на 20 мая. Начало запланировано на 2:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский голкипер Вадим Жеренко подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Сент-Луис Блюз".