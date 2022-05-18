Издевательский финт Кучерова привел в восторг Америку

«Лайтнинг» успешно начали серию с «Флоридой», а Никита вновь блеснул мастерством.

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Второй раунд Кубка Стэнли – 2022 стартовал сегодня во Флориде. Открывать полуфиналы конференций выпало двум южным командам – «Флориде» и «Тампе». Для обеих предыдущие серии выдались достаточно сложными – победители регулярки знатно намучились с «Вашингтоном», обеспечив проход в следующий этап только в овертайме шестого матча.

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Действующим чемпионам и вовсе пришлось затратить на продвижение дальше максимальные семь встреч – «Торонто», не проходивший дальше четвертьфинала конференции аж с 2002 года, устроил «молниям» настоящее испытание, сохранив интригу в серии до последней встречи в Канаде. Однако опыт «Лайтнинг» взял верх – «Тампа» благодаря дублю новичка команды Ника Пола всё-таки смогла сломить сопротивление неуступчивых «листьев», которым стоит отдать должное за борьбу до последнего момента.

К первому очному матчу «молнии» подошли в слегка обескровленном составе – первый центр «Лайтнинг» Брейден Пойнт был вынужден пропустить встречу из-за травмы. Под вопросом было участие и российского лидера «Тампы» Никиты Кучерова, который доигрывал серию с «Мэйпл Лифс» с травмой, но 86-й номер всё-таки появился на льду.

«Флорида» же получила небольшое моральное подкрепление – прямо накануне старта второго раунда капитан «пантер» Александр Барков в очередной раз вошёл в тройку номинантов на «Селке Трофи» — приз лучшему оборонительному форварду регулярного чемпионата. Конкуренцию за трофей ему составят Патрис Бержерон из «Бостона» и Элиас Линдхольм из «Калгари».

Предыдущая часть противостояния «Флориды» и «Тампы», с недавних пор навязавшего борьбу дерби «Калгари» и «Эдмонтона» за звание самого горячего соперничества в НХЛ и получившего название «Битва за Флориду», которая также прошла на арене «Пантерз», выдалась очень яркой – 12 заброшенных шайб, море удалений и потасовка в самой концовке встречи. Однако то была регулярка, и в плей-офф команды подошли к делу куда серьёзнее.

Первые шансы отличиться имели гости – «молнии» получили две возможности реализовать большинство, но не преуспели в исполнении. За что и были наказаны более активной на старте (несмотря на всю серость болельщиков) «Флоридой» — лучший бомбардир «пантер» в регулярке Джонатан Юбердо создал идеальный момент для Энтони Дюклера, который в касание пробил Андрея Василевского и открыл счёт голам в серии.

Однако затем на авансцену вышел Кучеров, который показал, что от его травмы не осталось и следа. Под конец второго периода во время очередного большинства «Лайтнинг» он взял всё в свои руки – протащил шайбу через всю площадку, издевательски убрал лучшего защитника «пантер» Аарона Экблада и выдал передачу Кори Перри на пустые ворота. «Это мировой уровень, Зал Славы», — резюмировал после матча опытнейший канадец, которому в этой ситуации оставалось только не промахнуться.

«Прояви милосердие, Никита Кучеров. Мы его недостойны», — написал в «Твиттере» журналист Ник Альберга.

Ну а третий период и вовсе целиком остался за «Тампой», которая отгрузила сразу три шайбы в ворота Бобровского. Победный гол оказался на счету Белльмара, после чего победу «молний» окончательно закрепили Кучеров и Колтон, забросившие по шайбе в большинстве. При этом у Никиты были абсолютная свобода и уйма свободного времени – никто даже не пытался помешать ему нанести точный бросок.