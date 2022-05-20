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1 час назад

Сборная Финляндии разгромила Великобританию со счётом 6:0,

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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась разгромной победой финской команды со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

Сборная Финляндии разгромила Великобританию со счётом 6:0,
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На седьмой минуте Никлас Фриман вывел хозяев турнира вперёд. На 12-й минуте Юусо Хиетанен удвоил преимущество финнов. На 27-й минуте Валттери Фильппула забросил третью шайбу в ворота великобританцев, а менее чем через две минуты Йоэль Армиа — четвёртую. В середине третьего периода Саку Мяэналанен довёл счёт до разгромного. На 56-й минуте Тони Раяла с передачи Миро Хейсканена реализовал большинство. Юхо Олкинуора оформил шат-аут.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Финляндия 21 мая сыграет с Австрией. Великобритания 22 мая встретится с Латвией.

Хоккей,ЧМ по хоккею,Саку Мяэналанен,Миро Хейсканен,Юусо Хиетанен,
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