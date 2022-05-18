ЧМ-2022 по хоккею. Результаты дня.

Сборная Норвегии обыграла команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2022.

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Встреча состоялась в финском Тампере и завершилась со счетом 5:3 в пользу норвежцев. Шайбы в составе победителей забросили Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк, Мартин Рённильд и Матс Руссели-Ульсен дважды.

Для норвежцев эта победа стала второй на турнире, команда с 5 очками поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице группы A. Австрия с 3 очками идет на 7-м месте.

В параллельной встрече сборная Франции в овертайме оказалась сильнее Италии — 2:1. Главным героем встречи стал французский форвард Дамьен Флёри, который забросил победную шайбу и ассистировал Саше Трею в эпизоде с первой шайбой.