Игроки НХЛ устроили массовую драку во время матча

«Калгари Флэймс» победил «Эдмонтон Ойлерс» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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За десять секунд до окончания встречи игроки устроили массовую драку. Форвард «Эдмонтона» Зак Кассиан увидел, как нападающий «Калгари» Милан Лучич пытался ударить клюшкой по ногам его одноклубника, и решил вмешаться. Судьи разняли игроков, однако к этому времени к потасовке подключились и другие хоккеисты.

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась победой хозяев со счетом 9:6. Счет в серии до четырех побед стал 1:0. Следующий матч состоится 20 мая в Калгари.