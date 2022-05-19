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48 минут назад

Игроки НХЛ устроили массовую драку во время матча

Lenta.ru

«Калгари Флэймс» победил «Эдмонтон Ойлерс» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игроки НХЛ устроили массовую драку во время матча
Фото: ReutersReuters

За десять секунд до окончания встречи игроки устроили массовую драку. Форвард «Эдмонтона» Зак Кассиан увидел, как нападающий «Калгари» Милан Лучич пытался ударить клюшкой по ногам его одноклубника, и решил вмешаться. Судьи разняли игроков, однако к этому времени к потасовке подключились и другие хоккеисты.

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась победой хозяев со счетом 9:6. Счет в серии до четырех побед стал 1:0. Следующий матч состоится 20 мая в Калгари.

6 мая игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина. Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф.

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