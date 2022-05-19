В Швеции рекомендовали отказаться от контрактов с российскими хоккеистами

Шведская ассоциация хоккея с мячом рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с россиянами. Об этом сообщает газета Ttela со ссылкой на Radiosporten.

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"Мы поручили нашему генеральному секретарю подготовить текст, содержащий настоятельную рекомендацию не подписывать никаких новых соглашений с российскими игроками", — заявил председатель организации Пер-Андерс Густафссон.

Он также отметил, что решение не коснется хоккеистов, у которых имеются действующие контракты с командами. Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

1 марта Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла из Сыктывкара чемпионат мира по бенди 2022 года. Перед этим от участия в турнире отказались сборные Финляндии и Швеции. Россия также лишилась чемпионата мира среди юниоров, который должен был пройти в Кемерово.