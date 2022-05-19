«Позор на сто лет». На ЧМ разразился скандал из-за одного вопроса женщине

Канадка Джессика Кэмпбелл сначала не могла поверить в то, что у неё спросили, а потом оскорбилась бестактностью.

Фото: XAVIER LAINE/GETTY IMAGES XAVIER LAINE/GETTY IMAGES

Женщины в мужском хоккее – всё ещё редкость, но с каждым годом их становится всё больше. Сервисмены, тренеры, аналитики, руководители… В «Ванкувере», например, помощником генерального менеджера трудится Эмили Кастони, а в тренерский штаб сборной Канады на последнем ЮЧМ входила Кори Шевери. Дошло новое веяние и до взрослого чемпионата мира, где впервые в истории на тренерский мостик встала женщина.

Видео дня

Джессика Кэмпбелл является помощником Тони Сёдерхольма в сборной Германии. В качестве игрока в составе сборной Канады она выигрывала золото и серебро молодёжных чемпионатов мира, становилась серебряным призёром взрослого ЧМ. Закончила карьеру два года назад, а в концовке этого сезона проходила стажировку в немецком «Нюрнберге». В клубе о ней отзывались как о настоящем профессионале.

«Команде понадобилась всего 15 секунд, чтобы понять, что она на своём месте и может чему-то нас научить. У неё светлый хоккейный ум и отличное понимание игры. Ребята сразу стали её слушать», — рассказывал защитник клуба Эндрю Бондарчук.

Кэмпбелл так сильно впечатлила главного тренера «Нюрнберга» Тома Роу, что меньше чем через месяц он порекомендовал её в сборную Германии, где сам является одним из помощников Сёдерхольма.

«Как-то я попросил её обрисовать на доске мою хоккейную философию. Она оказалась очень убедительна. Мне всё равно, парень это или девушка. Я хочу, чтобы меня окружали лучшие, потому что благодаря помощникам и я, и игроки будут становиться лучше», — говорил Роу.

В национальной команде девушка отвечает за спецбригады.

«Позор на сто лет. Журналистка оскорбила тренера»

Конечно, на чемпионате мира Джессика привлекла всеобщее внимание прессы. Накануне она дала интервью журналистам разных стран, после которого разгорелся настоящий скандал. Всё из-за совершенно неуместного вопроса, заданного словацкой журналисткой.

«Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то вам нравится больше других?» — спросила репортёр RTVS Барбора Жачикова.

«Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать», — опешила Кэмпбелл.

Когда ей повторили вопрос, она ответила:

«Это моя работа, моя профессия. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более», — отрезала она, а после интервью сообщила пресс-атташе сборной, что этот вопрос ей не понравился.

Инцидент не остался незамеченным – все СМИ единодушно осудили бестактный вопрос и встали на защиту Кэмпбелл.

«Возмутительный намёк шокировал женщину-тренера, которая вошла в историю чемпионатов мира», — написало финское издание Yle.

«Кэмпбелл уставилась [на журналистку], не веря своим ушам. Она была разозлена или, скорее, оскорблена», — отметил чешский Isport.blesk.cz.

«Позор на сто лет. Словацкая журналистка оскорбила тренера Германии», — писала словацкая Pravda.

«Это ещё больший стыд, чем наша игра в атаке со Швейцарией. Рад, что финны заметили это и написали об этом. Мы бы восприняли это нормально, подумали бы, что в этом нет ничего такого. Но это не так, для журналиста это позор», — отметил автор sport.sk Томаш Прокоп.

Тони Сёдерхольм подтвердил высокие профессиональные качества Кэмпбелл:

«Она серьёзно усилила наш штаб. У неё великолепные коммуникативные навыки, она настоящая трудяга и даёт новый взгляд на игру, постоянно ищет решения, чтобы убрать ошибки из нашей игры. Меня интересуют только хоккейные способности. Если вы сядете в самолёт и вдруг выяснится, что пилотом будет женщина, вы же не покинете его, чтобы дождаться другого рейса? Вот и я выбрал Джессику чисто с хоккейной точки зрения».