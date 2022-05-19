«Позор на сто лет». На ЧМ разразился скандал из-за одного вопроса женщине

Канадка Джессика Кэмпбелл сначала не могла поверить в то, что у неё спросили, а потом оскорбилась бестактностью.
Женщины в мужском хоккее – всё ещё редкость, но с каждым годом их становится всё больше. Сервисмены, тренеры, аналитики, руководители… В «Ванкувере», например, помощником генерального менеджера трудится Эмили Кастони, а в тренерский штаб сборной Канады на последнем ЮЧМ входила Кори Шевери. Дошло новое веяние и до взрослого чемпионата мира, где впервые в истории на тренерский мостик встала женщина.
Джессика Кэмпбелл является помощником Тони Сёдерхольма в сборной Германии. В качестве игрока в составе сборной Канады она выигрывала золото и серебро молодёжных чемпионатов мира, становилась серебряным призёром взрослого ЧМ. Закончила карьеру два года назад, а в концовке этого сезона проходила стажировку в немецком «Нюрнберге». В клубе о ней отзывались как о настоящем профессионале.
«Команде понадобилась всего 15 секунд, чтобы понять, что она на своём месте и может чему-то нас научить. У неё светлый хоккейный ум и отличное понимание игры. Ребята сразу стали её слушать», — рассказывал защитник клуба Эндрю Бондарчук.
Кэмпбелл так сильно впечатлила главного тренера «Нюрнберга» Тома Роу, что меньше чем через месяц он порекомендовал её в сборную Германии, где сам является одним из помощников Сёдерхольма.
«Как-то я попросил её обрисовать на доске мою хоккейную философию. Она оказалась очень убедительна. Мне всё равно, парень это или девушка. Я хочу, чтобы меня окружали лучшие, потому что благодаря помощникам и я, и игроки будут становиться лучше», — говорил Роу.
В национальной команде девушка отвечает за спецбригады.
Конечно, на чемпионате мира Джессика привлекла всеобщее внимание прессы. Накануне она дала интервью журналистам разных стран, после которого разгорелся настоящий скандал. Всё из-за совершенно неуместного вопроса, заданного словацкой журналисткой.
«Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то вам нравится больше других?» — спросила репортёр RTVS Барбора Жачикова.
«Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать», — опешила Кэмпбелл.
Когда ей повторили вопрос, она ответила:
«Это моя работа, моя профессия. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более», — отрезала она, а после интервью сообщила пресс-атташе сборной, что этот вопрос ей не понравился.
Инцидент не остался незамеченным – все СМИ единодушно осудили бестактный вопрос и встали на защиту Кэмпбелл.
«Возмутительный намёк шокировал женщину-тренера, которая вошла в историю чемпионатов мира», — написало финское издание Yle.
«Кэмпбелл уставилась [на журналистку], не веря своим ушам. Она была разозлена или, скорее, оскорблена», — отметил чешский Isport.blesk.cz.
«Позор на сто лет. Словацкая журналистка оскорбила тренера Германии», — писала словацкая Pravda.
«Это ещё больший стыд, чем наша игра в атаке со Швейцарией. Рад, что финны заметили это и написали об этом. Мы бы восприняли это нормально, подумали бы, что в этом нет ничего такого. Но это не так, для журналиста это позор», — отметил автор sport.sk Томаш Прокоп.
Тони Сёдерхольм подтвердил высокие профессиональные качества Кэмпбелл:
«Она серьёзно усилила наш штаб. У неё великолепные коммуникативные навыки, она настоящая трудяга и даёт новый взгляд на игру, постоянно ищет решения, чтобы убрать ошибки из нашей игры. Меня интересуют только хоккейные способности. Если вы сядете в самолёт и вдруг выяснится, что пилотом будет женщина, вы же не покинете его, чтобы дождаться другого рейса? Вот и я выбрал Джессику чисто с хоккейной точки зрения».
Кстати, для Германии чемпионат мира пока что складывается намного успешнее, чем для Словакии. Немцы выиграли два матча из трёх, включая встречу с командой Крэйга Рэмзи, и идут на четвёртом месте в группе А. В то время как словаки занимают шестую строчку, проиграв три из четырёх матчей.