Назван лучший вратарь прошедшего сезона в КХЛ

На церемонии закрытия сезона приз получил голкипер Иван Федотов , представлявший ЦСКА в прошедшем чемпионате КХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний Федотов (48 матчей, 30 побед, 92,8% отраженных бросков, КН 1,93, 3 матча на ноль) стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.