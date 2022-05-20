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1 час назад

Форвард Тарасенко вошел в топ-3 бомбардиров "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли

Газета.Ruиещё 5

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».

Тарасенко вошел в топ-3 бомбардиров «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
Фото: ReutersReuters

Благодаря этому результативному действию он вошел в тройку лучших бомбардиров своего клуба в истории Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Блюз» (1-1 в серии).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина стало 58 (40+18) очков в 86 встречах плей-офф НХЛ. Он поднялся на третью строчку в списке бомбардиров «Блюз», разделив его с Элом Макиннисом. Больше результативных баллов только у Берни Федерко (101) и Бретта Халла (117).

В текущем розыгрыше плей-офф Тарасенко провел восемь матчей и набрал 7 (5+2) очков. Следующая игра между «Сент-Луисом» и «Колорадо» пройдет 22 мая.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала вторую победу в серии с «Флоридой Пантерз», а нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей и вошел в топ-10 ассистентов Кубка Стэнли среди европейских хоккеистов.

Хоккей,Бретт Халл,Владимир Тарасенко,Никита Кучеров,
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