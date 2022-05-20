«Лучший игрок во вселенной!»: россиянин произвел фурор

«Тампа» выиграла оба гостевых матча в серии. «Пантерам» пока не помогает даже секрет от капитана.

Фото: Reuters Reuters

Накануне второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли – 2022 с участием «Тампы» и «Флориды» капитан «пантер» Александр Барков поделился с журналистами секретом, как пробить Андрея Василевского: «Он отличный вратарь. Все его знают. Просто бросайте туда много шайб. Лезьте на ворота, забирайте подборы и попадайте в зоны. Просто забивайте эти голы. Вот в чём суть».

Видео дня

Казалось бы, бросайте и забивайте – проще некуда, верно? Но у самой результативной команды регулярки в первом матче с этим были большие проблемы. Из 34 бросков в створ мимо Василевского прошёл всего один – возможно, этого и хватило бы «Флориде» для победы на своей площадке, но на беду подопечных Эндрю Брюнетта, номинированного на приз лучшему тренеру сезона, у Никиты Кучерова и Ко были совершенно другие планы.

«Лайтнинг» ответили на гол Энтони Дюклера четырьмя своими шайбами, в двух из которых непосредственно поучаствовал российский форвард, который сперва, поиздевавшись над Аароном Экбладом, отдал голевой пас Кори Перри, а спустя некоторое время отличился и самостоятельно.

К слову, 37-летний Перри, перешедший в «Тампу» перед началом этого сезона, отлично заменил в первой бригаде большинства травмированного Брейдена Пойнта, отсутствие которого отчасти благодаря ему пока не является большой проблемой, как ожидалось. Ветеран набрал два очка в первой встрече, включая гол при розыгрыше лишнего, а сегодня продемонстрировал своё умение сыграть на пятачке, забросив вторую шайбу в серии уже в первом периоде.

Перри находился в окружении четверых игроков «Пантерз», но даже активные попытки Форслинга помешать ему переправить шайбу в ворота Бобровского после прострела Стэмкоса успехом не увенчались – голкипер «Флориды» был вынужден вынимать шайбу из сетки уже в середине первого периода.

А вот у хозяев воплотить в жизнь план своего капитана долгое время не получалось. Хотя попыток было очень много – только за первые два периода «пантеры» проверили Василевского аж 26 раз. И под конец второй трети они всё-таки смогли преобразовать количество в качество – шайба после мощного щелчка Луостаринена просочилась сквозь амуницию голкипера «Лайтнинг» и пересекла линию ворот — к огромной радости домашней публики и игроков «Пантерз».

В третьем периоде игра приобрела качельный характер – хозяева начали активнее, но со временем под давлением «Тампы» перешли к контратакующему стилю. Гости же к концу основного времени чаще владели шайбой и имели стопроцентную возможность вырвать победу, однако «пантер» спас Бобровский, продемонстрировавший фантастическую растяжку.

За три минуты до конца третьего периода «Флорида» получила шикарный шанс сравнять счёт в серии, спровоцировав Стэмкоса отправиться в штрафной бокс. Брюнетт бросил в бой все силы – на протяжении полутора минут на льду одновременно находились Барков, Юбердо, Дюклер, Жиру и Райнхарт, однако даже их совместных усилий не хватило, чтобы реализовать большинство.

Игра стремительно двигалась в направлении овертайма, но на самых последних секундах случилось неожиданное – «Тампе» удалось сохранить шайбу в зоне атаки, после чего снаряд оказался за воротами Бобровского и попал к Кучерову. На Никиту бросились сразу два защитника «пантер» — и очень зря. Россиянин в касание не глядя сделал передачу на пятак, откуда подоспевший Колтон буквально расстрелял ворота не успевшего среагировать Бобровского.

«Это один из лучших пасов, что вы когда-либо увидите. Никита Кучеров – лучший игрок во вселенной, когда он этого захочет!» — восхитился российским форвардом журналист Крис Торелло.