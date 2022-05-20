Кучеров почти догнал Овечкина

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:1).

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Нападающий набрал 138 (47+91) баллов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за все время выступлений, обойдя по данному показателю Фила Эспозито и заняв 39-е место.

На 38-й строчке расположился Жак Лемар, в активе которого 139 очков, на одну позицию выше находится российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со 141 баллом. Кучерову осталось набрать три очка, чтобы повторить достижение форварда «столичных».

Среди отечественных хоккеистов наибольшее количество очков набрал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (180), занимающий 14-е место в списке

«Тампа» ведет в серии у «Флориды» со счетом 2-0. Следующий матч между командами состоится 22 мая. Начало в 20.30 по московскому времени.