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26 минут назад

«Выборами это сложно назвать. Третьяка просто назначили, чтобы соблюсти формальность». Крикунов о переизбрании президента ФХР

Sports.ru

Владимир Крикунов не считает новый срок Владислава Третьяка в ФХР результатом выборов.

Крикунов о президенте ФХР: «Выборами это сложно назвать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На выборах президента 70-летний функционер был единственным кандидатом. Он возглавляет федерацию с 2006 года

«Переизбрание Третьяка означает, что либо у нас все хорошо, либо то, что не было другой альтернативы. Это были даже не выборы, выборами это сложно назвать. Его просто назначили, чтобы соблюсти

Найдите какую-то другую кандидатуру, если вы называете это выборами. Пока на два года мы закрыты, надо без иностранцев их провести, дать дорогу молодым. Тогда хоккей поднимется.

Когда Стеблин объявил, что в лиге будут играть только русские вратари, всем пришлось их ставить в состав. И посмотрите, сколько у нас отличных вратарей в НХЛ сейчас. Это закладывалось именно тогда», – сказал заслуженный тренер России.

Хоккей,Владимир Крикунов,Владислав Третьяк,
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