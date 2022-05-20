«Овечкину дали понять, что он должен принять присягу Америке» — депутат Бутина

Депутат Государственной думы Мария Бутина в эфире программы «Есть тема»! на канале «Матч ТВ» вступилась за российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранее в издании Washington Post появилась заметка о том, что Овечкин, будучи в отпуске в России, якобы должен изменить свое отношение к нынешней ситуации на Украине.
— Человеку дали понять, что он должен принять присягу Америке и только в этом случае ему ничего не угрожает. Надеюсь, что он сделает правильный выбор и на западные плюшки свою страну не поменяет, — сказала Бутина.
В плей-офф 36-летний форвард набрал 6 очков (1 шайба + 5 передач) в 6 матчах. В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 77 матчах, забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.
Ранее стало известно, что игрок прилетел в Россию. «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв в серии «Флориде» со четом 3-4.