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1 час назад

«Овечкину дали понять, что он должен принять присягу Америке» — депутат Бутина

Матч ТВ

Депутат Государственной думы Мария Бутина в эфире программы «Есть тема»! на канале «Матч ТВ» вступилась за российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкину дали понять, что он должен принять присягу Америке» — депутат Бутина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в издании Washington Post появилась заметка о том, что Овечкин, будучи в отпуске в России, якобы должен изменить свое отношение к нынешней ситуации на Украине.

— Человеку дали понять, что он должен принять присягу Америке и только в этом случае ему ничего не угрожает. Надеюсь, что он сделает правильный выбор и на западные плюшки свою страну не поменяет, — сказала Бутина.

В плей-офф 36-летний форвард набрал 6 очков (1 шайба + 5 передач) в 6 матчах. В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 77 матчах, забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.

Ранее стало известно, что игрок прилетел в Россию. «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв в серии «Флориде» со четом 3-4.

Хоккей,Мария Бутина,Александр Овечкин,Госдума,
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