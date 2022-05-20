Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Нападающий "Миннесоты" Капризов рассказал о ненависти к себе со стороны болельщиков

Газета.Ru

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о периоде, когда болельщики клуба ненавидели его. Его слова передает The Athletic.

Капризов рассказал о ненависти к себе со стороны болельщиков
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Ранее россиянин заявил о ненависти со стороны фанатов в начале сезона. Журналисты уточнили у Капризова, действительно ли болельщики ненавидели его.

«Думаю, пару встреч, первые матчи. Когда я не мог забить. Несмотря на безголевую серию, у меня за тот период набралось шесть результативных передач? Люди хотят от меня забитых голов», — сказал Капризов.

13 мая «Миннесота Уайлд» в шестом матче серии плей-офф против «Сент-Луис Блюз» потерпела поражение со счетом 1:5. Этот результат обеспечил «Блюз» выход в следующий раунд. Капризов в серии плей-офф набрал 8 очков (7+1) в шести матчах. Российский нападающий также стал лучшим бомбардиром клуба по итогам регулярного сезона НХЛ.

В этом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету 25-летнего форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о Капризове.

Хоккей,Билл Герин,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители