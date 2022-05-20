Капризов рассказал о ненависти к себе со стороны болельщиков

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о периоде, когда болельщики клуба ненавидели его. Его слова передает The Athletic.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Ранее россиянин заявил о ненависти со стороны фанатов в начале сезона. Журналисты уточнили у Капризова, действительно ли болельщики ненавидели его.

«Думаю, пару встреч, первые матчи. Когда я не мог забить. Несмотря на безголевую серию, у меня за тот период набралось шесть результативных передач? Люди хотят от меня забитых голов», — сказал Капризов.

13 мая «Миннесота Уайлд» в шестом матче серии плей-офф против «Сент-Луис Блюз» потерпела поражение со счетом 1:5. Этот результат обеспечил «Блюз» выход в следующий раунд. Капризов в серии плей-офф набрал 8 очков (7+1) в шести матчах. Российский нападающий также стал лучшим бомбардиром клуба по итогам регулярного сезона НХЛ.

В этом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету 25-летнего форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.