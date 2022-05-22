Овечкин рассказал, готов ли он сыграть за сборную России

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, есть ли у него мечта вновь сыграть в составе сборной России.

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«Если будет возможность, я всегда готов. Выступать за сборную страны — это большая честь. Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет?» — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

Также российский форвард отметил, что вообще не будет смотреть матчи чемпионата мира, который в эти дни проходит в Финляндии.

Последний раз Александр Овечкин играл за сборную России на чемпионате мира 2019 года. Тогда национальная команда в матче за третье место обыграла Чехию.

С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» и живет в Америке. Он пропустил последние две Олимпиады из-за решения руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.