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50 минут назад

Овечкин готов сыграть за сборную России

Газета.Ruиещё 3

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, есть ли у него мечта вновь сыграть в составе сборной России.

Овечкин рассказал, готов ли он сыграть за сборную России
Фото: Газета.ru Газета.ru

«Если будет возможность, я всегда готов. Выступать за сборную страны — это большая честь. Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет?» — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

Также российский форвард отметил, что вообще не будет смотреть матчи чемпионата мира, который в эти дни проходит в Финляндии.

Последний раз Александр Овечкин играл за сборную России на чемпионате мира 2019 года. Тогда национальная команда в матче за третье место обыграла Чехию.

С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» и живет в Америке. Он пропустил последние две Олимпиады из-за решения руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин рассказал, как однажды его узнали даже в тайге.

Хоккей,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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