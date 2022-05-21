Овечкин сыграет в прощальном матче Александра Семина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что примет участие в прощальном матче бывшего партнера по клубу и сборной Александра Семина. Об этом хоккеист сообщил «Матч ТВ».

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

Прощальная игра Семина пройдет 30 июня на красноярской «Платинум-арене».

Овечкин похвалил Красноярск, назвав его хоккейным краем.

И я знаю, что Красноярск – хоккейный край. Мы один раз с Сашей пошли в лес, глухая тайга, избушка, рядом – магазин. И нас узнали даже там!» – сказал Александр Овечкин.

Овечкин и Семин вместе играли за «Вашингтон Кэпиталз» в период 2006-12 гг. Также оба хоккеиста вместе выиграли Чемпионат мира в 2008 и 2012 годах.