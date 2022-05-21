Овечкин сыграет в прощальном матче Александра Семина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что примет участие в прощальном матче бывшего партнера по клубу и сборной Александра Семина. Об этом хоккеист сообщил «Матч ТВ».
Прощальная игра Семина пройдет 30 июня на красноярской «Платинум-арене».
Овечкин похвалил Красноярск, назвав его хоккейным краем.
И я знаю, что Красноярск – хоккейный край. Мы один раз с Сашей пошли в лес, глухая тайга, избушка, рядом – магазин. И нас узнали даже там!» – сказал Александр Овечкин.
Овечкин и Семин вместе играли за «Вашингтон Кэпиталз» в период 2006-12 гг. Также оба хоккеиста вместе выиграли Чемпионат мира в 2008 и 2012 годах.
Помимо Овечкина, на матч приглашены Евгений Малкин («Питтсбург») Кирилл Капризов («Миннесота»), Александр Радулов («Даллас»), Арсений Грицюк («Авангард»), Данис Зарипов («Ак Барс»), Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Часть средств от продажи билетов планируется передать на развитие следж-хоккея в Красноярске.
Семин выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Каролину», Металлург (Магнитогорск) и «Витязь». Нападающий выиграл два чемпионата мира и Кубок Гагарина.