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47 минут назад

Канадский хоккеист получил перелом после силового приема россиянина в матче НХЛ

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Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Самюэль Жирар получил тяжелую травму в матче плей-офф против «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Хоккеист получил перелом после силового приема россиянина в НХЛ
Фото: ReutersReuters

У спортсмена диагностирован перелом грудины. Он больше не сможет выйти на площадку в нынешнем сезоне.

Жирар травмировался в начале третьего матча серии. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел силовой прием, после которого канадец не смог самостоятельно подняться со льда. 24-летнего спортсмена с площадки доставили в больницу. Судьи не наказали россиянина удалением, признав, что силовой прием был проведен по правилам.

Третий матч команд прошел в ночь на воскресенье, 22 мая, и завершился победой «Колорадо» (5:2). Команда ведет в серии со счетом 2-1.

Хоккей,Иван Барбашев,
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