В США потребовали запретить Овечкину возвращаться в США

Американские болельщики требуют не допустить возвращения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США.

Фото: Alex Brandon/AP Alex Brandon/AP

Спортивный журналист Washington Post Барри Сврлуга опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором представил материал про российского форварда. Под ним пользователи соцсети разместили множество комментариев, в которых призвали правительство США не допускать возвращения Овечкина в страну.

Вот некоторые из комментариев пользователей соцсети:

«Я желаю, чтобы его выслали из США»;

«Ови нельзя позволять вернуться в США или Канаду. Он предатель»;

«Пусть отменяют его визу!»;

Напомним, что 18 мая Овечкин прилетел к семье в Россию после поражение в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон» и живет в Америке.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.