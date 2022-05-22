Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Американские болельщики требуют запретить капитану "Вашингтона" Овечкину возвращаться в США

Газета.Ru

Американские болельщики требуют не допустить возвращения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США.

В США потребовали запретить Овечкину возвращаться в США
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

Спортивный журналист Washington Post Барри Сврлуга опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором представил материал про российского форварда. Под ним пользователи соцсети разместили множество комментариев, в которых призвали правительство США не допускать возвращения Овечкина в страну.

Овечкин готов сыграть за сборную России

Вот некоторые из комментариев пользователей соцсети:

«Я желаю, чтобы его выслали из США»;

«Ови нельзя позволять вернуться в США или Канаду. Он предатель»;

«Пусть отменяют его визу!»;

Напомним, что 18 мая Овечкин прилетел к семье в Россию после поражение в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

С 2005 года Овечкин выступает за «Вашингтон» и живет в Америке.

В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин ответил на вопрос, есть ли у него мечта вновь сыграть в составе сборной России.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители