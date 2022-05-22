В США потребовали запретить Овечкину возвращаться в США

Пользователи социальных сетей потребовали, чтобы правительство приняло меры для того, чтобы не допустить возвращения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США из России, где он в настоящее время находится. Свое мнение они выразили в комментариях под постом спортивного журналиста издания Washington Post Барри Сврлуга. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Подписчики Барри потребовали, чтобы Овечкина «выслали из США», а также в обязательном порядке «отменили ему визу». Они заявили также, что «Ови нельзя позволять вернуться в США или Канаду. Он предатель».

Издание напомнило, что российский хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он является одним из лучших игроков Национальной хоккейной лиги, в частности, в текущем сезоне на его счету шесть (1+5) результативных действий в шести матчах.

Кроме того, в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин смог забросить 50 шайб, отдал 40 голевых передач, что дало ему возможность попасть на 4-е место в рейтинге лучших снайперов лиги.