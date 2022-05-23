Последний трофей "Красной машины": как сборная СССР выиграла ЧМ в 1990 году

В конце 1980-х — начале 1990-х слава советского хоккея стала угасать. Победа на ЧМ-1990 в Швейцарии стала последним триумфом "Красной машины", за которым последовало лишь третье место на мировом первенстве в Финляндии в 1991-м. Развал СССР внес коррективы во все сферы, включая хоккей, пишет "Чемпионат".

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Интересно, что в 1990 году даже советские журналисты не верили в победу нашей сборной, напоминает sports.ru. Внутри команды ощущались противоречия, связанные с политической обстановкой и переходом многих игроков в НХЛ. На чемпионат не приехали, в частности, Владимир Крутов, Игорь Ларионов и Александр Могильный.

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Еще одна проблема того времени — пошатнувшаяся репутация тренера Виктора Тихонова. Вклад в ситуацию внесли конфликт с Вячеславом Фетисовым и Ларионовым, опубликовавшим открытое письмо к наставнику в журнале "Огонек".

Однако Фетисов все же приехал на чемпионат в Швейцарии. Уже во время турнира помощник Тихонова Игорь Дмитриев позвонил хоккеисту в Нью-Джерси и договорился с ним об этом.

Капитаном сборной на ЧМ был назначен Вячеслав Быков, тройка которого сыграла блестяще. Кроме того, в команде к тому времени закрепился Сергей Федоров. В сборную был приглашен и молодой Павел Буре.

В первом матче советская сборная легко обыграла норвежцев (9:1) — редких гостей в высшем хоккейном дивизионе. Во втором туре наша команда победила немцев (5:2), которые проявили крепкий характер. После гола Федорова в середине первого периода соперники ответили шайбой Хельмута Штайгера и отказались сдаваться, когда Хомутов и Немчинов сделали счет 3:1 — Герд Трунчка сократил отставание до минимума.

На третий игровой день к советской сборной присоединился Фетисов. Наша команда разгромила американцев со счетом 10:1. Фетисов набрал 4 (1+3) очка, а Быкова и Андрея Хомутова швейцарские болельщики приветствовали плакатами на русском языке: было известно, что с будущего сезона оба они будут играть во "Фрибуре".

После четвертого тура предварительного этапа, когда СССР обыграла Финляндию со счетом 4:1 (дубли у Немчинова и Хомутова), канадцы разгромили норвежцев (8:0), а чехи — немцев (3:0), определилась четверка финалистов. В нее вошли Советский Союз, Канада, Швеция и Чехословакия, однако на кону оставался титул чемпионов Европы. Его получили шведские спортсмены, поскольку в последней игре этапа СССР сыграл вничью с Канадой (3:3). "Тре крунур" на одно очко опередили "Красную машину", так как Советский Союз уступил скандинавам (1:3).

Зато в финальном турнире все прошло четко и гладко. В первом матче советские хоккеисты взяли реванш у шведов (3:0). Главным героем стал вратарь Артур Ирбе, отыгравший на ноль и вчистую выигравший дуэль у визави Рольфа Риддервалля.

Вторая встреча финального этапа стала для сборной СССР лучшей на ЧМ. Советская команда обыграла канадцев (7:1). Уже на второй минуте счет открыл Михаил Татаринов, а спустя минуту Быков удвоил преимущество. Затем Каменский и Федоров довели преимущество советской сборной до четырех шайб. Канадцам удалось только лишить Ирбе "сухаря", когда Стив Айзерман пробил латышского стража ворот. В параллельном матче Швеция сыграла вничью с Чехословакией (5:5), что тоже было выгодно для советской сборной.

В заключительной встрече с чехами Ирбе "отдуэлил" Доминика Гашека (5:0). Начиная со второй двадцатиминутки оборона Чехословакии не смогла сопротивляться мощному нападению Советского Союза. Быков забил победный гол, а Валерий Каменский оформил дубль, что принесло команде золотые медали.

Лучшим голкипером ЧМ был признан Гашек, несмотря на то, что Ирбе, пропустивший в шести матчах лишь пять шайб, сыграл точно не хуже.

Сам латвийский спортсмен признавался, что не любил играть за Советский Союз.

"Я гордился тем, что мог играть в советской сборной с такими мастерами. Но когда мы побеждали на чемпионате мира, я не поднимал глаз, я не смотрел на советский флаг. Во время гимна смотрел в лед. Это была моя форма протеста", — вспоминал он впоследствии.