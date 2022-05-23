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33 минуты назад

10-летний вратарь начал драться с судьями на детском турнире

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Вратарь екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий Акшумов начал драться с судьями во время матча в Свердловской области на турнире «Ледокол». Голкипер несколько раз клюшкой и кулаками наносил удары судьям.

10-летний вратарь напал на судью
Фото: ТАССТАСС

Команда ДЮСШ № 19-Б, за которую выступает Акшумов, играла с ДЮСШ № 19-А и за пять минут до конца основного времени проигрывала со счётом 1:10. ДЮСШ № 19-Б проиграла все пять матчей на турнире с разницей шайб 7-62 и заняла последнее место.

Напомним, в Екатеринбурге выступает клуб «Автомобилист», представляющий Континентальную хоккейную лигу.

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В прошедшем сезоне, регулярный чемпионат которого был досрочно завершён в феврале, команда заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

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