10-летний вратарь напал на судью

Вратарь екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий Акшумов начал драться с судьями во время матча в Свердловской области на турнире «Ледокол». Голкипер несколько раз клюшкой и кулаками наносил удары судьям.

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Команда ДЮСШ № 19-Б, за которую выступает Акшумов, играла с ДЮСШ № 19-А и за пять минут до конца основного времени проигрывала со счётом 1:10. ДЮСШ № 19-Б проиграла все пять матчей на турнире с разницей шайб 7-62 и заняла последнее место.

Напомним, в Екатеринбурге выступает клуб «Автомобилист», представляющий Континентальную хоккейную лигу.