Депутат Милонов жестко прошелся по тем, кто ругает Овечкина

Депутат Виталий Милонов высказался по поводу критики Александра Овечкина.

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– Кто ругает Овечкина? Только фанаты всяких геев, которые клюшку держать не умеют. Для них Ови является

Они пытаются политизировать то, что невозможно таковым сделать. Шайба, клюшка, шлем, лед – это все вне политики вообще.

Разве Овечкин нечестно играет? Без него «Вашингтон» был бы гораздо менее эффективен. Овечкин – тот редкий пример, как должен вести себя русский спортсмен находясь за границей.

Он спортсмен и имеет право находиться вне политического контекста. То, что Овечкин, находясь за границей, не втягивается в безумие, это факт.

Чем больше безумия, тем ниже спортивный результат. Некоторые люди, которые видят, что их карьера приходит в упадок, пытаются компенсировать недостаток внимания к себе политическими заявлениями.

Но это не принесет какого-то облегчения. Все, сбежавшие из России и предавшие страну, не получат никакого продолжения карьеры на Западе. Этих людей используют и выкинут.

– То есть Овечкин, наоборот, прославляет Россию за границей?

– Овечкин – нормальный русский человек. Русский медведь. Он ведет себя достойно, и его можно только поблагодарить за т