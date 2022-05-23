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44 минуты назад

Депутат Милонов: «Овечкин – русский медведь. Кто его ругает? Только фанаты всяких геев, которые клюшку держать не умеют»

Sports.ru

Депутат Виталий Милонов высказался по поводу критики Александра Овечкина.

Депутат Милонов жестко прошелся по тем, кто ругает Овечкина
Фото: Sports.ruSports.ru

– Кто ругает Овечкина? Только фанаты всяких геев, которые клюшку держать не умеют. Для них Ови является

Они пытаются политизировать то, что невозможно таковым сделать. Шайба, клюшка, шлем, лед – это все вне политики вообще.

Разве Овечкин нечестно играет? Без него «Вашингтон» был бы гораздо менее эффективен. Овечкин – тот редкий пример, как должен вести себя русский спортсмен находясь за границей.

Он спортсмен и имеет право находиться вне политического контекста. То, что Овечкин, находясь за границей, не втягивается в безумие, это факт.

Чем больше безумия, тем ниже спортивный результат. Некоторые люди, которые видят, что их карьера приходит в упадок, пытаются компенсировать недостаток внимания к себе политическими заявлениями.

Но это не принесет какого-то облегчения. Все, сбежавшие из России и предавшие страну, не получат никакого продолжения карьеры на Западе. Этих людей используют и выкинут.

Как сборная СССР выиграла ЧМ по хоккею в 1990 году

– То есть Овечкин, наоборот, прославляет Россию за границей?

– Овечкин – нормальный русский человек. Русский медведь. Он ведет себя достойно, и его можно только поблагодарить за т

Пусть Овечкин просто будет спортсменом, нельзя подставлять его провокационными вопросами, которые могут ему навредить, – сказал депутат Госдумы.

Хоккей,Виталий Милонов,Александр Овечкин,Госдума,
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