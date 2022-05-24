Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин подписал контракт со СКА

Нападающий Марат Хайруллин стал игроком санкт-петербургского СКА, сообщает пресс-служба армейцев.

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25-летний форвард ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский «Нефтехимик». В прошедшем регулярном сезоне Хайруллин принял участие в 46 встречах, набрав 32 (17+15) очка при показателе полезности «-6». В плей-офф нападающий провёл четыре матча, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи при полезности «-1».

Всего на счету Хайруллина 321 матч в КХЛ, в которых он набрал 113 (60+53) баллов при общей полезности «-4».