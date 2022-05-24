Свердловский 10-летний хоккеист с клюшкой напал на судей

В Свердловской области десятилетний хоккеист напал на судей во время матча в селе Курганово под Екатеринбургом. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший защитник КХЛ Никита Щитов, сопроводив свой пост видео.
«Судьи вывели из себя мальчишку», — написал Щитов.
Он уточнил, что юного спортсмена огорчили действия судей, которые требовали от вратаря ввести шайбу в игру, но ему каждый раз забивали гол противники. На кадрах видно, как одного арбитра мальчик ударил рукой, а другому врезал клюшкой по спине.
В итоге команда вратаря проигрывала со счетом 1:10, передает MK.RU. После матча с мальчиком провели беседу. Как передает телеканал 360 слова помощника тренера, судьи отказали вратарю в остановке игры и смеялись над ним. Он добавил, что мальчик растет в интеллигентной семье, раньше в конфликтах замечен не был.