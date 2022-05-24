Свердловский 10-летний хоккеист с клюшкой напал на судей

В Свердловской области десятилетний хоккеист напал на судей во время матча в селе Курганово под Екатеринбургом. Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший защитник КХЛ Никита Щитов, сопроводив свой пост видео.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Судьи вывели из себя мальчишку», — написал Щитов.

Он уточнил, что юного спортсмена огорчили действия судей, которые требовали от вратаря ввести шайбу в игру, но ему каждый раз забивали гол противники. На кадрах видно, как одного арбитра мальчик ударил рукой, а другому врезал клюшкой по спине.