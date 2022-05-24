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43 минуты назад

Венгрия отказалась от проведения ЧМ по хоккею из-за России

Алиса Селезнёва

Федерация хоккея Венгрии отозвала совместную со Словенией заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Причиной этого стал возможный запрет на участие в турнире сборным России и Белоруссии, рассказал в Twitter журналист телеканала TSN Горд Миллер.

Венгрия отказалась проводить чемпионат мира по хоккею из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала спецоперации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии всех уровней от матчей под своей эгидой. Это решение затронуло все российские и белорусские команды. Россия также «из соображений безопасности» была лишена права на проведение чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

После этого Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение турнира. Однако, по данным источников Горда Миллера, венгерское правительство решило отказаться от проведения чемпионата после появления слухов о том, что Белоруссии и России и в следующем году запретят принимать участие в турнирах IIHF.

Финляндия может ввести новые санкции против российского хоккея

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные организации лишить российских спортсменов права участия в соревнованиях под их эгидой, а также лишить Россию права проведения международных мероприятий.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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