Венгрия отказалась проводить чемпионат мира по хоккею из-за России

Федерация хоккея Венгрии отозвала совместную со Словенией заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Причиной этого стал возможный запрет на участие в турнире сборным России и Белоруссии, рассказал в Twitter журналист телеканала TSN Горд Миллер.

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После начала спецоперации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии всех уровней от матчей под своей эгидой. Это решение затронуло все российские и белорусские команды. Россия также «из соображений безопасности» была лишена права на проведение чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

После этого Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение турнира. Однако, по данным источников Горда Миллера, венгерское правительство решило отказаться от проведения чемпионата после появления слухов о том, что Белоруссии и России и в следующем году запретят принимать участие в турнирах IIHF.