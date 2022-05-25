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31 минуту назад

Хоккеисты «Флориды» после поражения от «Тампы» в плей-офф НХЛ поехали в стриптиз-клуб

Газета.Ruиещё 1

Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» по окончании третьего матча серии плей-офф Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг» отправились отдыхать в стриптиз-клуб. Об этом сообщает New York Post.

Хоккеистов «Флориды» заметили в стрип-клубе после поражения
Фото: ReutersReuters

Третий матч проходил днем по североамериканскому времени в воскресенье, 22 мая. В тот же день в три часа ночи несколько игроков лучшего клуба по итогам регулярного чемпионата были замечены в стриптиз-клубе.

Четвертая игра прошла на следующий день, вечером 23 мая — в ней «Пантерз» уступили «Тампе» со счетом 0:4 и выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.

Отмечается, что главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт опроверг эту информацию, попросив журналистов лучше проверять свои источники.

Ранее российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями после своего первого «сухого» матча в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз».

Хоккей,Эндрю Брюнетт,Андрей Василевский,
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