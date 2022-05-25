«Пиво дорогое, отель — самый поганый». Финны провалят отобранный у России ЧМ?

Недовольство ЧМ-2022 выражают болельщики, игроки, журналисты. Но у ИИХФ почти нет выбора, кроме как снова отдать турнир Финляндии.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

Место проведения отобранного у России ЧМ-2023 фактически определено, хотя официального решения придётся подождать до 27 мая. Изначально на турнир было подано две совместные заявки, но на данный момент конкурентов у Финляндии и Латвии, можно сказать, не осталось.

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Другой заявкой были Венгрия и Словения, которые в начале мая вышли в элитный дивизион, где сыграют в следующем году. Их кандидатура изначально выглядела, с одной стороны, рискованной, потому что у этих стран нет опыта организации настолько крупных соревнований ИИХФ. А с другой стороны – заманчивой. Ведь Будапешт и Любляна – это совершенно незаезженные локации, да и для международной федерации – отличный способ продвигать хоккей на не самых привычных рынках.

Сообщалось, что Венгрия и Словения отозвали совместную заявку, но буквально недавно пришли новости о том, что венгры в последний момент передумали. Впрочем, позиции Финляндии и Латвии всё равно выглядят убедительнее.

«Безумные цены. Пиво чертовски дорогое»

Рига и Тампере — это надёжный, проверенный двумя последними ЧМ вариант, но в Финляндии, например, организацией нынешнего турнира не слишком довольны. Iltalehti выпустил статью, где болельщики рассказывают, что их не устраивает в Тампере. «Очень дорогие билеты, проходка на весь день стоит больше € 200», — жалуется Юусо Паландер.

Билет на матч Австрии с Великобританией стоил € 60. «Безумные цены», — говорят Лео Хейккинен и Йере Паронен.

«Чертовски дорогое пиво, это немного раздражает. В Чехии пиво по полтора евро. Если бы здесь была цена от полутора до девяти евро, было бы лучше», — считает Хейккинен.

«Болельщикам могли бы уделить больше внимания. Магазины атрибутики на арене очень маленькие и многих товаров постоянно нет», — говорит болельщица по имени Катри.

Помимо этого, болельщики не совсем довольны новой «Нокиа-Ареной». Помещения внутри стадиона очень узкие, и это создаёт давку в перерывах – многие зрители просто не успевают вернуться на свои места к возобновлению игры, писал Yle.

Проблемы с посещаемостью никуда не делись. Мы уже писали об этом в начале турнира, с тех пор статистика стала ещё хуже (заполняемость – 46,1%, средняя посещаемость – 5167). Впрочем, аншлаги в плей-офф ещё могут поправить эти цифры.

Вариантов для размещения в Тампере тоже не слишком много, и во время чемпионата мира цены прилично выросли. Ilta-Sanomat писал, что цена за номер на двоих в одном из отелей выросла со € 162 до € 513, а средние цены на квартиры скакнули со € 100 до € 200 за ночь.

Были претензии и у самих игроков. «Отель, думаю, самый поганый, какой был в моей жизни. Не скрою: сегодня утром я сидел на унитазе, Ронис (Рональд Кениньш) мылся, и я был весь мокрый. Душ с унитазом расположены рядом. Кровати маленькие, как в армии», — рассказывал вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин.

«Только не снова. Составляющие для провала ЧМ-2023 витают в воздухе»

Журналист Ilta-Sanomat Саша Хуттунен выпустил колонку, в которой предрекает провал следующему чемпионату мира.

«Первая мысль после новости о том, что следующий чемпионат мира также пройдёт в Тампере, — только не снова! Не поймите меня неправильно. Домашний ЧМ – это здорово, но только раз в 10 лет.

Тогда турниры дают особое ощущение историчности. Давление и экзотику. Все помнят поражение от Швеции в 2003-м. Или игру Пульюярви и Ахо в 2016-м. Когда турниров много, теряется их значимость. Поэтому от следующего года есть такой неприятный привкус. То же шоу на той же арене.

Финляндия подала заявку на следующий год, потому что на ЧМ зарабатываются деньги. Председатель федерации Харри Нуммела подсчитал, что прибыль от ЧМ составит примерно € 5-10 млн. Нет нужды спрашивать, зачем они хотят провести ЧМ.

Второй заявкой были Любляна/Будапешт. Это было бы что-то новенькое, но Венгрия в последний момент снялась с заявки. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Таким образом, Тампере и Рига одержат победу. Год назад в Латвии был «пузырный» чемпионат мира, всё, что им нужно сделать, — повторить его, только на сей раз со зрителями. Это здорово, что латвийцы вернутся на трибуны.

Конечно, нельзя винить Латвию и Финляндию за желание провести турнир. Это не их вина, что других кандидатов не нашлось. Однако атмосфера в Тампере многих разочаровала. В следующем году настроения, наверное, будут ещё хуже.

А иностранные болельщики в следующем году приедут? Тампере-то они уже видели. Если они не приедут, прибыли сразу упадут. Составляющие для провала витают в воздухе. Маркетинговой машине надо вытаскивать из шляпы кроликов, чтобы придумать новый привлекательный взгляд на турнир. В противном случае ЧМ-2023 будет выглядеть как навязанный сиквел. Кого это снова приведёт в восторг, особенно с такими ценами на билеты?» — написал Хуттунен.

Впрочем, глава Хоккейной ассоциации Финляндии Харри Нуммела заверяет, что в следующем году они исправят недочёты.