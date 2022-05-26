ЧМ-2023 перенесут из Петербурга в Финляндию

Президент Международной федерации хоккея с шайбой Люк Тардиф рассказал, в какую страну будет перенесен чемпионат мира-2023.

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«У нас есть только один кандидат на ЧМ-2023 – Финляндия. Здесь есть готовые арены – в Тампере и Хельсинки, тут всё готово. Мы разговаривали с Чехией, где должен пройти ЧМ-2024. Вели переговоры со Швейцарией. Никто не захотел брать 2023 год», – передает слова Люка Тардифа «Матч ТВ».

ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Однако из-за начала военной спецоперации РФ на Донбассе Международная федерация хоккея отобрала у Петербурга право на проведение турнира.

В настоящее время в Финляндии проходит ЧМ-2022, турнир на стадии группового этапа. В этом году чемпионат мира принимают две арены: Ледовый дворец в Хельсинки и «Нокия Арена» в Тампере.